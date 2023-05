Edição especial de maquilhagem inspirada na ‘Pequena Sereia’ chega a Portugal

Sombras, máscaras, blushes, lápis, batons e vernizes. Vem aí uma coleção limitada inspirada no filme A Pequena Sereia da Disney e que se estreia em Portugal a 25 de maio.

Os produtos desta edição especial apresentam-se dentro de caixas que procuram recriar o universo marinho e dos bivalves, reproduzindo texturas de pérolas e conchas de moluscos.

“As tonalidades da nova coleção são inspiradas, também, nas cores do mar. Os azuis-marinhos fazem referência a um mundo de beleza aquática, enquanto os tons de areia dourada recordam as delícias da linha costeira”, refere nota enviada aos media pela companhia de beleza, que fala também em produtos com cores como rosa, laranja e verde.

Tratando-se do universo do mar, a marca fala em produtos de “longa duração, resistentes à água, hidratantes em fórmulas selecionadas” e que estarão disponíveis nas lojas físicas e no online já a partir desta quinta-feira, 11 de maio

Quanto à produção, o filme A Pequena Sereia conta com os atores Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Daveed Diggs, Awkwafina, Jacob Tremblay, Javier Bardem, Melissa McCarthy, Noma Dumezweni e Art Malik nos prinicpais papéis na película do realizador/produtor Rob Marshall.

A história da pequena sereia Ariel, personagem do universo da Disney, será contada também por celebridades, que farão participações especiais. Entre os nomes sonantes estão Jodi Benson, Heidi Klum, Yvette Nicole Brown, Anika Noni Rose, Eric Benet, John Stamos, Ellen Pompeo e Alyssa Milano.

O filme terá estreia mundial a 25 de maio e a versão portuguesa contará com as vozes da atriz e cantora Soraia Tavares e do cantor Ricardo Soller.