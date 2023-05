Eis a nova ‘paixão’ de Georgina. E tem seis benefícios para a saúde

A dança sempre foi uma prática desportiva que Georgina Rodriguez promoveu. Aliás, foi mesmo como bailarina que ela foi apresentada pela imprensa espanhola ao mundo quando se ficou a saber que ela era companheira do internacional português Cristiano Ronaldo.

Agora, a empresária e influencer volta a apostar na modalidade e mostrou-se, nas suas rede sociais, a executar passos de bachata, um género de música e – claro, dança – que nasceu na América Latina nos anos 60 do século passado como resultado da fusão de estilos como o Merengue, Son Cubano e o Bolero, e aos quais foram sendo adicionadas novas influências.

Marcada pela sensualidade, a bachata concentra os movimentos na zona das ancas com recurso a pequenos passos. Mas não se trata apenas de mexer o corpo da cintura para baixo. Tal como acontece em todo o tipo de dança, a bachata acaba por estar associada a um treino completo do corpo, da postura e do bem-estar psicológico.

Conheça as vantagens da prática deste tipo de dança:

Silhueta: O trabalho de pernas e glúteos é intenso desde o primeiro momento, potenciando o esforço com a velocidade à medida que vai estando mais à vontade com a modalidade.

Consumo de calorias: Sites vocacionados para este tipo de modalidade avançam que, em meia hora de dança, podem ser perdidas entre 200 a 400 calorias. Modalidade também reduz risco de doenças cardiovasculares e hipertensão.

Postura: Movimentar a zona da anca e tronco vai melhorar a saúde da coluna. A flexibilidade e o reforço muscular que consegue com este tipo de dança vai ajudar a endireitar o corpo.

Resistência: Como prática desportiva regular, tal vai ajudá-la a reforçar os músculos.

Saúde mental: Exercício regular incrementa o humor e o equilíbrio por via da libertação de endorfinas. A dança não escapa, por isso, a esta realidade, podendo ajudar a diminuir os efeitos de problemas emocionais e mesmo neurológicos.

Socializar: Poderá sempre aprender sozinha, mas, tratando-se de dança, será sempre mais interessante se encontrar companhia. Por via da prática da modalidade poderá encontrar um novo grupo de pessoas, diverso entre si e com um detalhe em comum: a partilha de um mesmo interesse.