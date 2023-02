Eis a razão pela qual a manicure dura menos no inverno

Parece uma ideia pouco confirmável, mas há quem garanta que é mesmo verdade. A manicure parece mesmo durar menos no inverno e o motivo prende-se com as mudanças de temperatura, que fazem com que o gel aplicado nas unhas se “dilate” e “contraia” e, consequentemente, se “levante, separe e descasque”, de acordo com a explicação dada por Dana Stern, dermatologista especializada em patologias das unhas. Desta forma, há um risco maior de rachar ou partir as unhas.

Outra causa apontada é a água. Lavar as mãos várias vezes por dia pode fazer com que as unhas mudem de forma, o que pode levar à “descamação prematura” do verniz.

Para combater estes obstáculos e manter o seu gel intacto, use a base para suavizar a pele e proteger a unha dos pigmentos do verniz e, também, o top coat para dar um brilho às suas unhas.

Outra medida eficaz é esfoliar as unhas, por mais estranho que lhe possa parecer. Ao colocar esta dica em prática irá tirar as células mortas da parte plana da unha e fazer com que o verniz adira melhor, além de retardar o aparecimento de “lascas” e “fissuras”.

Também pode passar um algodão com ácido glicólico nas unhas de forma a não esquecer as cutículas e usar um creme ou óleo para “nutrir” e “suavizar” a pele.