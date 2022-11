Eis Karen Bass, a primeira mulher mayor de Los Angeles

É o nome votado para ocupar o cargo da segunda maior cidade norte-americana. Com quase três quartos dos votos apurados, a democrata Karen Bass, de 69 anos, torna-se na primeira mulher a presidir a Los Angeles, vencendo o oponente Rick Caruso.

Karen Bass assume a pasta sucedendo ao também democrata Eric Garcetti, nomeado embaixador do presidente Joe Biden na Índia há mais de um ano, mas cuja confirmação está paralisada.

Em mãos, a nova mayor terá uma uma cidade devastada pela falta de casas, onde dezenas de milhares dormem em barracas ou caravanas velhas, uma comunidade com uma alta taxa de problemas de saúde mental ou abuso de substâncias. Realidade agravada e contrastante por se tratar, ao mesmo tempo, de uma região com algumas das moradias mais caras do país, com custo de vida mais elevado e com taxas de impostos bem acima da média nacional.

Bass também assumirá uma cidade que se está a preparar para receber os Jogos Olímpicos de 2028, que é a capital mundial do cinema e continua a manter viva a sua atração como destino de dezenas de milhares de jovens criativos de todo o mundo.

De assistente médica a congressista

Nascida e criada em Los Angeles, Bass, negra e congressista de longa data, construiu a sua imagem e reputação como funcionária pública, ocupando várias funções locais, regionais e nacionais, com assento na Câmara dos Representantes dos EUA.

Mãe de Emília, tem cinco enteados. Começou a desenvolver trabalho comunitário no início da década de 90 do século passado, quando reuniu elementos afro-americanos e latinos para fundar a Community Coalition. Esta entidade apresentou-se com objetivos como ajudar a transformar as condições sociais e económicas no sul de Los Angeles que fomentavam a adição, o crime, a violência e a pobreza.

Trabalhou como assistente médica e como instrutora clínica no Programa de Assistência Médica da Escola de Medicina Keck da Universidade do Sul da Califórnia.

com agências