Eis o motivo pelo qual se perde o apetite após uma separação

Todas as que passaram por um desgosto de amor podem também ter arriscado viver um “sintoma” comum: a perda de apetite. Porém, o que torna esta reação tão comum?

De acordo com cientistas, esta quebra é natural. Após uma separação amorosa entramos numa espécie de período de luto, e cada um lida com ele de maneira diferente. A perda de apetite é uma dessas formas de gerir o sofrimento, é uma reação física ao sofrimento.

De acordo com Gert ter Horst, professor de neurologia e diretor do centro de neuroimagem do Hospital Universitário de Groningen, na Holanda, em declarações ao site Neon Mag, nestas situações o corpo acaba por entrar em “modo de sobrevivência” para libertar o stress, e comer torna-se uma preocupação secundária para o cérebro.

Como resultado, a digestão fica mais lenta e o estômago acaba por rejeitar alimentos. Para além das reações fisiológicas ao stress também se é invadida por um conjunto de emoções que afetam o nosso apetite e perceção dos sabores. Seja a raiva, tristeza ou ansiedade, todos nos afetam e enfraquecem o nosso estômago e digestão.