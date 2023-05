Mulheres, arte e inovação social: a experiência dos ‘guerreiros livres’. Este foi o tema da tese apresentado por Eleonora Caliri, de 35 anos e com síndrome de Down.

O estudo, que procurava analisar a participação feminina em áreas para lá da igualdade de género e inclusão social, valeu-se o título em Ciências da Educação, Património Cultural e Turismo e foi apresentado na Universidade italiana de Macerata, cidade a noroeste de Roma e situada perto do mar Adriático.

Eleonora é a primeira doutorada com Síndrome de Down

A doutorada é estudante e também pintora e pretende, com a sua conquista, inspirar outros com semelhante condição de saúde a irem à luta e procurarem atingir os seus objetivos. “É com orgulho que anunciamos que Eleonora é agora oficialmente doutora em Património Cultural e Turismo”, avançou a universidade nas suas plataformas sociais.