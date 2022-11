Elma Aveiro confessa que ponderou por termo à vida depois da morte do pai

Elma Aveiro, a irmã mais velha de Cristiano Ronaldo, esteve à conversa com Manuel Luís Goucha e abriu o livro da sua vida.

A filha de Dolores Aveiro foi entrevistada pelo comunicador no vespertino “Goucha”, na TVI, e acabou por fazer uma confissão impactante.

Elma Aveiro não só falou sobre a sua infância, adolescência e vida adulta como também revelou que já pensou no suicídio.

Foi quando o progenitor, Dinis Aveiro, morreu, em 2005, que a irmã do “capitão” da Seleção Nacional ponderou pôr fim à sua vida.

“Acredito muito no destino, o meu pai partiu e a minha filha vem, como quem diz ‘fica aqui alguém para tu cuidares como cuidaste de mim’. Se não desse, na altura, se calhar tinha feito outra coisa na minha vida, tinha-me matado… tinha a minha família mas pensei várias vezes… ir na autoestrada e meter o carro na ribanceira”, confessou.

Elma Aveiro referiu ainda que por ter ficado tão fragilizada não esteve tão presente como queria na educação da filha: “Tinha o meu companheiro, que foi incansável e que me ajudou a cuidar da minha filha, porque eu estive uns cinco anos em que não conseguia continuar”.

O jogador do Manchester United também foi importante nesta fase. “O Ronaldo também se preocupou muito e a minha irmã, mas eu queria estar só, comigo e com as minhas memórias do meu pai, foi muito difícil. Não pedi ajuda, consegui depois sozinha (…) fui ao fundo e vim à tona por mim e pela minha filha”, concluiu Elma Aveiro.