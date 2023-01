“Em 2023, espera-se um boom em casamentos”, afirma responsável da Exponoivos

“Em 2023, espera-se um boom em casamentos”. A frase é da responsável da organização Exponoivos, Helena Santos, que justifica esta antecipação com base na quantidade de bodas que foram reagendadas desde 2021 para o momento presente.

E se a “tendência entre os anos de 2016 e 2019 foi de um ligeiro acréscimo anual no número de casamentos – civis, católicos, estrangeiros, homossexuais,..”, essa realidade foi abalada nos últimos anos com a chegada da pandemia, de acordo com Helena Santos.

“Temos uns problemas gravíssimos estatísticos que são os anos de 2020 e 2021. Os números do INE em 2020 apontam para cerca de 18 mil casamentos, o que significa que o número caiu para metade. No ano de 2021, registaram-se 28 mil. Esta descida advém como uma das consequências da pandemia”, detalhou.

No dia em que o certame abre portas, este sábado, 28 de janeiro, no Marriott Hotel, em Lisboa, a responsável Helena Santos revela ainda as grandes tendências que já se verificam em 2023. Reveja-as aqui.