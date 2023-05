Em Lisboa e Fátima, Papa Francisco vai estar em Portugal de 2 a 6 de agosto

O Papa Francisco visitará Portugal entre 2 e 6 de agosto, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, e está previsto a sua deslocação ao Santuário de Fátima. Esta informação consta de uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

Nesta nota, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, “assinala o caráter singular da realização da Jornada Mundial da Juventude” e a visita do Papa Francisco a Portugal, considerando que constitui um “momento único e indelével” na vida coletiva dos portugueses.

Lisboa foi a cidade escolhida para acolher esta edição da Jornada Mundial da Juventude, encontro católico que nasceu por iniciativa do Papa João Paulo II a meio da década de 1980.

As cerimónias vão decorrer entre 1 e 6 de agosto, em grande parte na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e de Loures.

O anúncio da escolha de Lisboa foi feito durante a Jornada Mundial da Juventude realizada no Panamá, em 2019, em que Marcelo Rebelo de Sousa participou.

Perante a polémica causada, entretanto, pelo custo de obras deste evento, o chefe de Estado disse esperar que as cerimónias respeitem a “visão simples, pobre, não triunfalista” do Papa Francisco e que as entidades responsáveis pela sua organização – autarquias, Estado e Igreja Católica – tenham em conta a atual conjuntura económica e a guerra na Ucrânia.

Marcelo Rebelo de Sousa encontrou-se com o Papa Francisco em janeiro deste ano, na Cidade do Vaticano, antes das cerimónias fúnebres do Papa emérito Bento XVI.

Os dois chefes de Estado já se tinham reunido no Vaticano duas vezes, onde Marcelo Rebelo de Sousa se deslocou logo no inicio de cada um dos seus dois mandatos, em março de 2016 e 2021.

Estiveram juntos também quando o Papa esteve em Portugal para uma visita a Fátima em 2017 e na Jornada Mundial da Juventude realizada no Panamá em 2019.