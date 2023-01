Em média as pessoas bebem menos água do que é recomendado

Bebe quantos copos com água por dia? Um estudo descobriu que as pessoas consomem metade do que é recomendado, que é oito copos por dia, cerca de dois litros.

Em média uma pessoa bebe quatro copos de água, ficando muito aquém do recomendado, de acordo com um estudo britânico encomendado pela Volvic Touch of Fruit.

Cerca de 24% dos dois mil inquiridos afirmou que prefere beber chá, 20% optam por tomar café.

No entanto, 64% das pessoas sabem que têm de beber mais água do que aquela que consomem diariamente. Deste grupo, 49% admitiu que se esquece de beber.

A porta-voz da empresa Gemma Morgan explica que se está a assistir a uma nação que se esforça para se manter hidratada, apesar de saber que deve levar um estilo de vida saudável.

Quando estão desidratados, os inquiridos revelaram ter sintomas como a urina escura, boca seca e dores de cabeça. Posto isto, este ano, 28% promete esforçar-se mais para se manter hidratado.