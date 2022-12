Energia, vigor e força. Pantone elege a cor para 2023

O Delas.pt já tinha avisado que o reinado do rosa Barbie saturado estava a chegar ao fim. Por isso, é tempo de arrumar as peças e olhar a vida com novas cores. Ou melhor, uma cor: Pantone 18-1750 Viva Magenta.

Esta escolha, que pretende determinar tendências quer na moda, no design e nas várias áreas culturais, será uma orientação para muitas marcas desenvolverem produtos. Porém, a opção vai muito mais além do que apenas o tom.

A eleição “assertiva, mas não agressiva” carrega uma mensagem de “futuro mais positivo” e a Pantone já a especificou nas suas plataformas. “Vibrando com energia e vigor, é uma sombra enraizada na natureza descendente da família vermelha demonstrando um novo sinal de força”, justificou. E acrescentou: “Aproveitando o espírito experimental do Viva Magenta, a Pantone explora a dinâmica entre Inteligência Artificial e criatividade humana para criar “O Magentaverso”.

Para o Instituto Pantone, este novo tom vermelho carmesim matizado para “espíritos rebeldes” quer escrever “uma nova narrativa”. “Corajosa e destemida, uma cor pulsante cuja exuberância promove otimismo e alegria. Poderoso e fortalecedor, é um vermelho animado que encoraja a experimentação e a auto-expressão sem restrições; uma sombra eletrizante e sem limites que está manifestamente “lá fora” e é uma declaração de destaque. Audacioso, espirituoso e inclusivo”, detalha.