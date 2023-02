Entrega grátis de preservativos masculinos e femininos subiu em 2022, mas abaixo de 2018

Cerca de 4,7 milhões de preservativos masculinos e femininos foram distribuídos gratuitamente em 2022 por organizações não-governamentais, escolas, centros de saúde, hospitais e prisões, segundo dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

“Representa um aumento de 20% e de 280%, respetivamente, face a 2021”, afirma DGS em comunicado a propósito do Dia Internacional do Preservativo, assinalado esta segunda-feira, 13 de fevereiro.

Porém, comparando com dados da DGS relativamente a 2018, a entidade de saúde reportou a distribuição de “4.732.261 preservativos masculinos e 170.291 femininos, num total de 4.902.553”, como se lê no histórico.

Além dos preservativos, foram também distribuídas 1,6 milhões de embalagens de gel lubrificante, no âmbito do programa de distribuição gratuita de materiais preventivos e informativos.

O Dia Internacional do Preservativo visa realçar a “importância da promoção da educação sexual e da facilitação do acesso a preservativos, que apresentam uma elevada eficácia na prevenção de infeções sexualmente transmissíveis e de gravidezes não planeadas.

A celebração da iniciativa realiza-se através da colaboração com as 10 cidades signatárias da Declaração de Paris que se comprometeram a acelerar, até 2030, a sua resposta local à infeção por VIH e Hepatites, com vista a eliminar estas infeções enquanto problemas de saúde pública.

“A utilização do preservativo é uma das formas mais eficazes de proteção contra infeções sexualmente transmissíveis (IST). Além disso, o preservativo também pode ser utilizado para evitar a gravidez”, indica o comunicado.

Em Portugal, durante 2021, foram diagnosticados 933 novos casos de infeção por VIH, sendo que em 92% deles a transmissão ocorreu sexualmente, de acordo com as notificações ocorridas até 30 de setembro de 2022.