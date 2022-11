Escapadinhas reacendem paixão em quase metade dos corações

São curtas e, em quase metade dos casos, incisivas no reacendimento de uma paixão. De acordo com um estudo levado a cabo junto de dois mil norte-americanos, 42% dos inquiridos – quatro em cada dez – afirmou que se voltou a apaixonar pelo parceiro depois de uma fugaz ida de descanso com o companheiro.

Pequenas escapadinhas como um fim de semana ligeiramente mais longo como este a que se assistiu podem, afinal, fazer maravilhas pelo amor. E se no domínio prático, houve mudanças nas relações, a percentagem dos que acredita é ainda maior. A mesma análise concluiu que três quartos dos entrevistados (77%) crê que as férias são ideais para manter vivo e de boa saúde um amor.

Quase oito em cada dez (79%) afirmaram que viajar com alguém é uma das melhores maneiras de fortalecer seu vínculo e, neste capítulo, entram relações de múltiplas naturezas. A maioria dos entrevistados acredita que viajar é sempre mais divertido com um amigo (78%). Contudo, na vida real, os resultados mostram que as pessoas costumam ir de férias com a família (45%) ou com o parceiro (37%).

No geral, as férias são, para sete em cada dez pessoas, momentos em que os inquiridos se sentem mais conectados consigo mesmos.

Para um terço dos americanos, o corte radical foi até um momento de revelação, com 33% dos dos inquiridos a revelar que teve uma epifania sobre algum aspeto de sua vida em 01