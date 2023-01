Especialistas explicam como apimentar um casamento sem intimidade

Rotina, cansaço, desleixo, são alguns motivos que conduzem à falta de intimidade num casamento e que como consequência terminam em rutura.

O sexo pode não ser a parte mais importante de uma união, é verdade, porém, é um do fatores essenciais para a harmonia e longevidade do casal. De notar que numa relação longa, a frequência com se mantém relações sexuais pode diminuir e a qualidade aumentar por outro lado, mas a inexistência do sexo é, por norma, sinal de problemas mais profundos no relacionamento.

Mas como resolver este problema? Em declarações à publicação Fatherly, um conjunto de terapeutas sexuais partilharam algumas dicas para conseguir ultrapassar a falta de sexo num casamento.

A comunicação aberta é uma aliada valiosa da hora de melhorar a sua vida sexual. Uma das terapeutas ouvidas referiu que para conseguir resolver um casamento sem sexo é necessário ir à raiz do problema e perceber o que realmente se passar de forma a encontrar uma solução.

Recordar o passado e os bons momentos também é uma boa hipótese na hora de ressuscitar a sua vida sexual. Recordar como era a intimidante antes de as coisas mudaram, questionar o parceiro sobre a forma como se sente com a situação atual ou perguntar se mudaria alguma coisa é uma boa estratégia para contornar o problema.

Alimentar a intimidade emocional também é fundamental para uma vida sexual ativa. Ou seja, se está num casamento em que o sexo já não faz da equação o seu primeiro passo deve por trabalhar as áreas de ressentimento na relação e promover a proximidade através de mais tempo em conjunto, conversas íntimas, entre outros.

Um dos terapeutas aconselha ainda a que se crie uma “agenda sexual”, ou seja, criar uma programação sexual de uma a três vezes por semana. Comparar a sua situação com o que vê nos filmes é também um grande erro e que pode afetar gravemente a sua vida sexual.