Está a beber de mais? Sinais que indicam que está a passar do limite

Bebe ao fim de semana ou quando está deprimida? Tem dúvidas sobre se está a beber dentro do limite ou a mais? Fique atenta aos sinais e perceba se já passou da conta.

Beber causalmente não é um problema. Porém, o limite é ténue e aquele copo que bebe quando sai com as amigas pode transformar-se num hábito recorrente e que pode conduzir a algo mais sério como uma dependência.

Veja as dicas e sinais de alerta que se seguem para saber se está a lidar com um problema ou não.

Beber sozinha pode e deve ser uma prática a ter debaixo de olho quando se pensa que se pode estar a desenvolver uma dependência do álcool. Ver nestas bebidas uma saída para lidar com a ansiedade, o stress ou tédio do dia-a-dia é algo que a irá levar para um caminho pouco benéfico. Este hábito traz consigo questões como a ressaca e efeitos negativos no sono, memória, capacidade de concentração e atenção bem como danos no fígado e no cérebro.

De notar ainda um estudo chinês, publicado na revista Acta Obstetricia and Gynecologia Scandinavica revelou que beber sete copos de álcool por semana é prejudicial para a fertilidade dos homens e mulheres e pode aumentar o risco de endometriose.

Não beber à noite é inimaginável? Cuidado, este pode ser um sinal de alerta. Se não consegue pensar numa noite sem ter um copo de álcool na mão deve parar e pensar se algo não estará errado.

De forma a prevenir uma possível dependência do álcool deve tentar compreender o porquê de beber e com que frequência o faz.