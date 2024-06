Esta característica vai arruinar-lhe a reputação profissional

Uma coisa é estar stressada e pedir ajuda ou conversar sobre isso, outra é vangloriar-se dela como resultado do volume de trabalho exagerado que aceitou. Ser uma “gabarola da ansiedade” é, provavelmente, a facada decisiva da sua reputação no local de trabalho.

A conclusão partiu de um estudo levado a cabo por investigadores da Terry College of Business, da Universidade da Geórgia e que analisou a a reação de 360 pessoas a vários profissionais com quem convivem no trabalho.

A experiência consistiu em apresentar colegas fictícios em diferentes cenários e o que diziam quando regressava da reunião. Ora, aquele que se queixou do stress e da perda de tempo e angústia que foi ir a uma reunião improdutiva no meio da agenda pesada que tem para lidar, queixando-se de incompreensão foi, efetivamente… o mais incompreendido. Segundo a psicóloga e investigadora Jessica Rodell, os “arrogantes do stresse” são percecionados como menos competentes e vistos até como menos simpáticos e empáticos pelos colegas.

Já o campeão da empatia foi aquele que considerou a reunião stressante, mas boa. “Valorizamos a humildade e a conexão com os outros, e gabarmo-nos faz com que gostemos menos das pessoas”, afirma a especialista, que pede cuidados redobrados por, acresce, o stress ser muitas vezes um fator de contágio entre colegas, o que não é aconselhado.