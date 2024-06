Esta cerveja artesanal é feita de sobras de pão

Economia circular e combate ao desperdício alimentar. Esta cerveja é feita com sobras de pão que não foram vendidas e já está disponível no mercado. A iniciativa surgiu da parceria do retalhista Auchan e do fabricante de cerveja artesanal Barona.

A Auchan e a Cerveja Barona, fabricante de cerveja artesanal do Alentejo, acabam de apresentar o mais recente produto que pretende combater o desperdício alimentar: a Cerveja Talego. Uma cerveja que utiliza, na sua confeção, sobras de pão que já não seria comercializado pela retalhista. “Uma cerveja única que já salvou 30kg de pão. Em prol da economia circular, o lançamento deste produto vem dar jus ao mote da Auchan – “Militantes do Desperdício Zero”, refere o comunicado enviado às redações nesta terça-feira, 11 de junho.

O produto já está disponível para venda. Quanto ao nome, “destaque ao saco tradicional, feito à mão com retalhos de tecido, utilizado para transportar pão – o talego –, simbolizando a harmonia entre a tradição e a inovação”, lê-se na mesma nota. “Com o estilo English India Pale Ale, a Talego – Bread IPA é uma cerveja de tom avermelhado com uma espuma branca, densa e cremosa. As notas florais provenientes do uso generoso de lúpulos clássicos ingleses conjugam perfeitamente os aromas e sabores a malte com o pão e os biscoitos”, acrescenta