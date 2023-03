Esta é a lista completa de 44 alimentos com Iva Zero

A apresentação foi feita ao fim da tarde nesta segunda-feira, 27 de março. O executivo apresentou a lista de 44 bens essenciais que, em concordância com o Ministério da Saúde e segundo a Roda dos Alimentos e com a APED – com base nos alimentos mais comprados e consumidos pelos portugueses – , vão deixar de ter IVA pelo menos até outubro.

Uma alteração que pretende fazer face ao aumento do custo de vida das famílias e num acordo que deverá contemplar distribuição, mas também produção, um pacote que ascende a um custo de 600 milhões de euros. As medidas deverão começar a notar-se dentro de 15 dias

Veja abaixo a lista:

Pão, batata, massa, arroz

Cebola, tomate, couve flor, alface, brócolos, cenoura, curgete, alho francês, abóbora, grelos, couve portuguesa, espinafres, nabo

Maçã, banana, laranja, pera, melão

Feijão vermelho, feijão frade, grão de bico, ervilhas

Leite de vaca, iogurtes, queijo

Carne de porco, frango, peru, vaca

Bacalhau, sardinha, pescada, carapau, atum em conserva, dourada, cavala

Ovos de galinha

Azeite, óleos vegetais e manteiga