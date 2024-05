Esta mulher ganhou duas vezes um milhão na raspadinha, em dois meses e meio

Às vezes a sorte bate à mesma porta mais do que uma vez. Que o diga a norte-americana Christine Wilson of Attleboro que, a um de maio, recebeu um milhão de dólares (937 mil euros) depois de ter ganhado maquia semelhante a 23 de fevereiro deste ano quando jogou, em ambos casos, numa das várias raspadinhas de Massachusetts.

A participante comprou, no supermercado, um jogo de raspadinha 100x Cash10 que consiste em combinar números do jogador ou de bónus com o número vencedor.

Já o anterior ticket premiado, o primeiro prémio que recolheu, tinha sido também comprado numa garrafeira, ambos em Mansfield.

E se o primeiro montante lhe serviu para comprar um SUV, esta segunda maquia segue direta para poupanças, explicou a vencedora citada pela imprensa norte-americana.