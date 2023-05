Estas são as 23 ‘navegadoras’ selecionadas que vão disputar o Mundial Feminino de Futebol

No Edifício Monumental, no centro de Lisboa, perante o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, e vários convidados, o selecionador nacional Francisco Neto assegurou ambição no Mundial2023. “O que nós queremos é ser competitivos, competentes e somar pontos para irmos para o último dia [terceira jornada do grupo, frente ao campeão em título Estados Unidos da América] a depender só de nós. Vamos com tempo e muita experiência em relação à adaptação, portanto acho que nesse aspeto irá correr bem”, projetou o técnico, que, no final da revelação das 23 “navegadoras”, foi fotografado ao lado de Catarina Furtado e Fernanda Serrano que assistiram presencialmente à revelação

O selecionador prometeu levar uma equipa ambiciosa e a pensar em surpreender no Grupo E, que, além de Portugal e os Estados Unidos, atuais campeões do mundo, os Países Baixos (23 de julho), finalistas na última edição da competição, em 2019, e o Vietname (27).

Confira a lista:

Guarda-redes: Inês Pereira (Servette), Patrícia Morais (Braga) e Rute Costa (Benfica);

Defesas: Ana Seiça (Benfica), Carole Costa (Benfica), Catarina Amado (Benfica), Diana Gomes (Sevilha), Joana Marchão (Parma), Lúcia Alves (Benfica) e Sílvia Rebelo (Benfica);

Médios: Ana Rute (Braga), Andreia Norton (Benfica), Andreia Jacinto (Real Sociedad), Dolores Silva (Braga), Fátima Pinto (Alavés), Kika Nazareth (Benfica) e Tatiana Pinto (Levante);

Avançados: Ana Borges (Sporting), Ana Capeta (Sporting), Carolina Mendes (Braga), Diana Silva (Sporting), Jéssica Silva (Benfica) e Telma Encarnação (Marítimo)

Na convocatória apresentada nesta terça-feira, 30 de maio, a média Ana Rute, do Sporting de Braga, é a principal novidade nas 23 eleitas, entrando para o lugar da sua colega de equipa Vanessa Marques. Ana Rute tinha sido uma das 25 eleitas para o play-off Intercontinental, mas ficou fora das 23, tal como a avançada Kelsey Araújo (Le Havre).

Das convocadas para o Mundial2023, apenas Ana Seiça não jogou na qualificação, sendo que 19 das 23 chamadas por Neto estiveram no Euro2022 — são novidades a central do Benfica, Ana Rute, Andreia Jacinto, então substituída por lesão, e Ana Capeta.

Neto realçou o apoio sentido pelo seu homólogo da seleção masculina, o espanhol Roberto Martínez. “Temos uma relação de grande proximidade no sentido da partilha, mas isso não é só com o ‘mister’ Roberto Martínez. Felizmente, trabalho numa casa que é assim com todos os treinadores, com todos os selecionadores “, assumiu Neto.

Foi ainda anunciado a existência de duas jogadoras [de reserva] que serão divulgadas mais tarde. “Pegando no regulamento da FIFA, são 23 e estas são as 23, mas para nós faz sentido, em função do que foi a época, também da viagem e em função do tempo de adaptação, ter essas duas jogadoras connosco e serão anunciadas, possivelmente, no decorrer da semana”, revelou Francisco Neto.

com LUSA