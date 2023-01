Estas são as músicas mais tocadas em clima sexual

As canções que mais gosta de ouvir podem servir de boost para animar o dia e os momentos a dois. Um estudo levado a cabo pela empresa Lucid, e que recolheu as preferências de mais de 22 mil pessoas em 15 país diferentes, analisou os tipos de temas mais ouvidos na intimidade.

O género musical mais escutado na hora de ter relações sexuais, ou de masturbação, é o Pop, em quase todos os países. No entanto, em segundo lugar está a música Clássica ouvida em França, na Alemanha e no Japão. Segue-se o R’n’B e o Rock nos Estados Unidos da América. Por sua vez, no Canadá, as pessoas também preferem o Rock.

Tal como nos EUA, na Nova Zelândia o género musical favorito é o R’n’B e na Suíça ouve-se muito Hip Hop.