Estas são as três fantasias sexuais com as quais as mulheres mais sonham

Sonhar com sexo e fantasiar sobre isso mesmo durante o sono é comum. No entanto, as narrativas que atravessam a mente de mulheres e de homens são bem diferentes. Num estudo levado a cabo pela marca de brinquedos sexuais LoveHoney, os inquiridos indicaram os sonhos sexuais mais comuns.

No caso das mulheres, elas dizem elaborar sobre sexo romântico, sobre relações apaixonadas ou com significado e sobre momentos de intimidade envoltos em jogos de poder ou controlo. No caso dos homens, os três tipos de sonhos mais reportados – cada um a rondar um terço das respostas – são o .sexo com estranhos, sexo oral e sexo com alguém que não é parceiro

Nesta análise que auscultou duas mil pessoas com mais de 18 anos e de ambos géneros, os homens também são mais propensos (14%) a sonhar que dormem com subordinados no trabalho, em comparação com 7% das mulheres. Mais de quatro em cada dez (43%) inquiridas do sexo feminino reportam sonhos com orgasmos intensos, o que compara com 29% dos homens.

A frequência do sonho é muito variável. Quase oito em cada dez (77%) já sonharam com sexo pelo menos uma vez, e 12% afirma ter sonhos sexuais duas a três vezes por semana.

Quanto a faixas etárias, o estudo conclui que 14% dos entrevistados com idades entre os 25 a 35 anos relata ter sonhos de cariz sexual duas a três vezes por semana, enquanto 12% com mais de 55 anos disse que era mais provável que ocorresse uma vez por mês.