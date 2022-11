Este ano arrisca gastar entre 2,18€ e 43,42€ pelas luzes de Natal. Evite o susto na fatura

Se já está a pensar nas iluminações de Natal, e sabendo que as tarifas estão a aumentar e que a crise aconselha contenção, faça bem as contas e tome as melhores opções para o seu lar. Afinal, desde o tipo de luz que escolhe ao número de horas que estão ligadas e face aos períodos de vazio e cheio, é mesmo importante antecipar a fatura para não ter surpresas desagradáveis.

Aliás, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já tomou medidas na matéria e anunciou, na quinta-feira, 10 de novembro, que Belém não iria contar com iluminação nesta época festiva.

A pedido do Delas.pt, a plataforma comparadora de preços de energia, Seletra, lançou-se à calculadora e explica que os valores podem ser tão díspares como dois euros e 18 cêntimos (2.18€) como 43 euros e 42 cêntimos (43.42€). “A escolha ‘errada’ do tipo de luzes decorativas pode aumentar cerca de 40 vezes mais o custo das suas faturas de energia”, avisa a plataforma em nota enviada ao site.

Importante vincar que os cálculos dos preços tiveram por base “uma única tarifa de eletricidade do mercado livre, o que significa que estes podem divergir dependendo da comercializadora e do tipo de contrato que tenha sido assinado”. Estão ainda excluídos desta conta os tipos de imposto ou IVA. No global foram contabilizados dois conjuntos de luzes de natal – um para a árvore, outro para o exterior – que foram ligados no meio deste mês e só apagados a 6 de janeiro de 2023, estivera, ligados 24 horas neste período de tempo.

Antes de mais, saber escolher as luzes certas – ou seja, número de watts consumidos e tipo de lâmpada – é o primeiro e inultrapassável passo para evitar escalada de preços na eletricidade. “O número de watts corresponde à potência que as lâmpadas vão utilizar durante os momentos de consumo, ou seja, quanto maior for esse número, maior será o custo de energia associado. Relativamente ao tipo de lâmpada e, embora já praticamente todas as decorações natalícias utilizem luzes LED económicas, ainda se encontram alternativas à venda que utilizam lâmpadas convencionais, e a escolha destas últimas pode ter um impacto bastante forte no seu orçamento”, alerta a empresa.

Confira abaixo a tabela para 2022:

A comparadora de preços deixa ainda quatro recomendações de poupança caso pretenda manter viva a tradição de ter as luzes de natal a decorar a casa:

Definir horário: “Será que faz sentido ter as luzes ligadas 24h por dia, se na maior parte do dia não estamos em casa? Se o seu objetivo é poupar, talvez esta não seja a decisão mais sensata. Por isso, o melhor que tem a fazer é definir um horário para ter as luzes acesas (podendo contar para isso com a ajuda de um temporizador) e aproveitar o período em que a luz está mais barata (22h-8h), caso tenha contratada uma tarifa bi-horária”, lê-se na nota enviada pela Seletra.

Iluminação estratégica: Se ter a árvore de natal iluminada nem é tema que se coloque, pode pensar em decorações alternativas para o exterior.

Ir além das luzes: “Existem inúmeros elementos decorativos à sua disposição, sejam eles artificiais ou naturais como as pinhas, musgo ou o típico azevinho, que dão alegria à casa e não têm um custo adicional para além da compra inicial.”

Guardar o material com cuidado no fim da festa: “Os aparelhos em mau estado de conservação têm tendência a consumir mais energia e por esse motivo, o melhor é ter cuidado para não os danificar e não os expor a locais com muita humidade”.