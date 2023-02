Este comportamento tóxico está na moda e a acabar com relações

Pelo nome que os especialistas utilizam, fazendo alusão aos macacos que saltam de árvore em árvore, é normal que não se entenda a que definição está alocada esta palavra. Contudo, aqui fica o esclarecimento.

“Monkey-barring” é quando alguém está num relacionamento amoroso com “um pé” e com o outro pé está em várias relações em simultâneo, de acordo com a especialista Hayley Quinn ao “Metro UK”.

O facto de a pessoa não estar completamente envolvida no namoro, ou casamento, faz com que procure ter outras relações, mantendo tudo em segredo.

Este comportamento resultado medo do compromisso, em que a pessoa arranja outras relações para sabotar o namoro, ou o medo do celibato, em que está insatisfeita com o atual relacionamento, mas só termina quando arranja outro, para não ficar sozinha.