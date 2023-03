Este domingo, ‘Ice Merchants’ pode trazer o primeiro Óscar para Portugal

Quando a 95.ª cerimónia dos prémios da Academia começar esta noite de domingo, 12 de março, em Los Angeles e transmitida pela RTP1, João Gonzalez e Bruno Caetano vão estar no Dolby Theatre a saborear uma nomeação que soube a vitória, depois de uma intensa campanha a promover a curta Ice Merchants

“Esta nomeação para nós já foi uma vitória enorme”, disse à agência Lusa João Gonzalez, na antecâmara da cerimónia. A dupla, composta pelo realizador e o produtor Bruno Caetano, será acompanhada por familiares e membros da equipa que entretanto chegaram a Los Angeles.

“Nós, acima de tudo, já estamos felizes por termos chegado até aqui e o mais importante é que, seja qual for o desenlace que saia naquele envelope, vai ser um dia de celebração para a equipa toda”, afirmou Gonzalez.

O cineasta português referiu que os favoritos à vitória são The Boy, the Mole, the Fox and the Horse, que tem J.J. Abrams como um dos produtores e a Apple TV+ a distribuir, e My Year of Dicks, de Sara Gunnarsdóttir e Pamela Ribon.

“Nem eu nem o Bruno nem ninguém na equipa está propriamente com expectativas de chegar lá e termos essa surpresa”, frisou. “Se acontecer é incrível, mas não vamos para lá com grandes expectativas, vamos aproveitar o momento e se isso acontecer será um bónus incrível”.

O produtor Bruno Caetano fez um balanço “muito positivo” das últimas semanas em Los Angeles, durante as quais a dupla trabalhou intensamente para promover “Ice Merchants”, nomeado ao Óscar de Melhor Curta-Metragem de Animação.

“Temos tido os dias bastante ocupados e quando não temos nada da Academia ou de algum parceiro, tentamos arranjar maneira de estar com pessoas que nos têm ajudado”, afirmou Caetano. Os portugueses conseguiram garantir ajudas monetárias para financiar esta fase final da campanha e já receberam os fundos assegurados pelo Ministério da Cultura. Salientaram também o enorme apoio recebido.

“O amor e carinho que estamos a sentir vindo de Portugal tem-nos sem dúvida dado força nestes dias aqui, bastante longe”, disse João Gonzalez. “Estamos cheios de saudades do nosso país mas esse calor tem-nos ajudado a estar com os pés assentes na terra e continuar esta aventura”, acrescentou. “Aconteça o que acontecer, muito obrigado, do fundo do coração”.

Além de encontros com portugueses que estão na indústria do entretenimento em Los Angeles, a dupla esteve nos estúdios de empresas como a Disney, DreamWorks e Netflix e participou num evento da Semana dos Óscares no Museu da Academia, onde foram exibidas as curtas-metragens nomeadas e decorreu um painel moderado pelo animador e ilustrador Glen Keane, criador de personagens como Pocahontas, considerado uma lenda da Disney e do mundo da animação.

“Além do painel, tivemos oportunidade de falar com ele tanto antes como depois e foi incrível ver uma pessoa que nós respeitamos como o Glen Keane a falar sobre os mais ‘pequenos pormenores’ do filme”, salientou Bruno Caetano. “Ele conhece o filme de cor e salteado. Falou-nos dos planos de que mais gostou e porque é que gostou deles. Acho que esse foi o ponto alto da nossa semana”.

Gonzalez e Caetano tiveram também acesso ao “Gift Lounge” dos nomeados, um espaço em que várias marcas explicam o que fazem e promovem os seus produtos. “Conhecemos malta com bom jeito para design, super-talentosa e que está a fazer com que as suas marcas se destaquem”, referiu o produtor.

Num dos poucos momentos de paragem, a dupla também conseguiu visitar o Griffith Park, uma zona icónica de Los Angeles onde se localiza o Griffith Observatory, palco da ação de filmes como O Exterminador Implacável ou Parque Jurássico.

“Foi um momento muito bonito”, considerou Gonzalez. “Estamos a tentar arranjar um balanço saudável entre esta azáfama toda e ter algum espaço para respirar e manter os pés na terra, que é algo bastante importante nesta fase”.

Nos últimos dias, a dupla recebeu também a notícia de que Ice Merchants está nomeado para quatro prémios Quirino, da animação iberamericana, e continua a sua jornada em festivais de animação com mais uma escolha. “Este filme tem-nos dado boas notícias constantemente, tem-nos surpreendido constantemente”, disse Caetano. “As boas notícias são diárias”.

Desejando viver a cerimónia dos Óscares intensamente com as pessoas queridas que estão presentes, como afirmaram, os artistas portugueses mostram-se gratos por tudo o que tem acontecido e referem quão incrível é a situação, mas sem deslumbramento.

“Continuamos a ser quem somos”, frisou João Gonzalez. “O nosso objetivo, acima de tudo, é continuar a fazer filmes”.

Ice Merchants é o primeiro filme português a ser nomeado para os Óscares. Foi produzido pela cooperativa portuguesa Cola Animation, em coprodução com França e Reino Unido, e teve um orçamento de cerca de 100 mil euros.

Compete pelo Óscar de Melhor Curta de Animação com “The Boy, the Mole, the Fox and the Horse”, que tem J.J. Abrams como um dos produtores e a Apple TV+ a distribuir, “The Flying Sailor”, de Amanda Forbis e Wendy Tilby, “My Year of Dicks”, de Sara Gunnarsdóttir e Pamela Ribon, e “An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It”, de Lachlan Pendragon.

A 95.ª cerimónia dos prémios da Academia começa às 17:00 de Los Angeles, 01:00 de Portugal e irá decorrer no Dolby Theatre, na Hollywood Boulevard.