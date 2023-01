Este é o número de pessoas que faz sexo no primeiro encontro, diz estudo

Os argumentos que levam quase um em cada dois a ter sexo logo no primeiro encontro podem ser vários: porque gostam, porque não querem perder tempo em eventual incompatibilidade sexual ou por urgência.

De acordo com o estudo promovido e publicado pela marca de bem-estar sexual Lovehoney junto de dois mil adultos, cerca de 49% admite ter ido relações sexuais no já conhecido first date, com os homens a integrarem mais este grupo do que as mulheres.

As razões, como avançámos já, podem ser de várias ordens, mas há umas mais frequentes do que outras, e o puro prazer ganha a todas, com 53% das respostas. Seguem-se-lhe a necessidade de perceber se há ou não compatibilidade sexual imediata (46%), a urgência da conexão, elemento reportado por 26% dos inquiridos, e a vontade de perceber se os fetiches serão bem acolhidos e tudo antes mesmo de qualquer envolvimento emocional. Este último argumento foi usado por um quinto (20%) dos que admitiram fazer sexo logo no primeiro encontro.

Do outro lado da questão e dos que afirmam não entrar em intimidades logo à primeira oportunidade, há também razões para explicar a decisão: falta de à-vontade diante de quem é desconhecido (47%), incredulidade numa relação que comece por este passo (38%), incapacidade de se conectar diante de sexo ocasional – e só perante ligação emocional forte com alguém (32%). A saúde também aqui está, mas não nos lugares dianteiros. O perigo das Infeções Sexualmente Transmissíveis (25%) e risco de gravidez (17%) surgiram em quatro e quinto lugar da lista de argumentos.