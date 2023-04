Este é o período da vida em que dormimos menos

O sono começa a diminuir no início da idade adulta, atingindo um pico, voltando depois a aumentar. Este é o comportamento médio de sono concluído por investigadores da Universidade Católica de Lovaina, na Bélgica, Lyon, em França, e East Anglia, em Inglaterra, e que aponta a idade de 33 anos como o pico mais baixo de tempo de sono.

Um valor que, refere a equipa de investigadores no artigo publicado na revista científica Nature Communciations, estabiliza por vários anos antes de aumentar novamente em torno dos 53 anos.

Contas feitas e após análise de dados de 730 mil pessoas em 63 países, prescinde-se de tempo de descanso durante duas décadas da vida. Tudo isto vincando a exclusão de casos com patologias do sono ou com medicação.

Para fazer o estudo foi solicitado aos entrevistados que participassem num jogo que tinha como objetivo correlacionar a duração do sono com a memória e as habilidades de navegação espacial.

Olhando para os resultados, a pesquisa indica que os inquiridos dormem, em média, 7,01 horas por noite, com as mulheres a descansarem mais sete minutos e meio que os homens.

Quanto a padrões de sono, a média indicou que os jovens descansam em média 7,4 horas por noite em média, notando-se uma diminuição entre os 20 e os 30 anos, atingindo 6,9 horas de sono aos 33 anos.