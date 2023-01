Este é o tempo que a maioria leva a desistir das promessas de Ano Novo

A terminar a primeira semana do novo ano e já se deu por vencida em uma ou mais promessas do ano novo feitas a si própria? Este texto é para si e para que não se sinta sozinha. São muitas as pessoas que lidam com esta mesma circunstância.

Um estudo de 2021 da Universidade Edith Cowan, na Austrália, apurou que duas em cada três pessoas desistem dos objetivos estabelecidos até ao final do mês de janeiro.

Os 180 inquiridos australianos e britânicos, com idades entre os 18 e 77 anos, criaram metas semelhantes, tais como fazer dieta (29%) e fazer exercício de forma regular (24%).

Além destas duas metas existiram pessoas que estabeleceram objetivos mais “importantes”, com expectativas níveis de comprometimento elevadas, mas mesmo assim não chegaram longe.

Os especialistas deste estudo, que se realizou online, avançaram que, independentemente da idade, género ou nacionalidade, não se registaram “grandes diferenças” na concretização da resolução de ano novo.

A professora Joanne Dickson recomendou, em comunicado, que estas metas podem ser alcançadas se a pessoa estabelecer algo relacionado valores de vida ou objetivos aos quais está vinculada.