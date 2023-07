Este é o tempo que os portugueses levam a encontrar o amor online

Os resultados decorrem da análise de testemunhos de quase cinco mil utilizadores portugueses da plataforma de encontros Felizes.pt e indica que, em média, encontrar a cara-metade online leva um trimestre.

“Segundo uma análise de testemunhos feita pelo site de encontros a cerca de 5 mil pessoas que saíram da plataforma desde 2022, pode levar uma média de 3 meses até encontrar a sua cara metade no mundo online”, lê-se no comunicado enviado às redações, que relaciona ainda as inscrições até ao encerramento do perfil na plataforma.

“A análise permitiu ainda concluir que foram as pessoas a partir dos 40 anos as que mais viram os seus objetivos alcançados com o acesso à plataforma”, revela a mesma nota, que fala em histórias de amor que nasceram ao fim de seis dias de inscrição e outras ao fim de seis meses.

Citado pelo comunicado, Rui Sousa, CEO do Felizes.pt, afirma que “o sentimento que sobressai desta análise e dos comentários dos nossos utilizadores é de um profundo agradecimento pela plataforma que, com a melhor tecnologia, junta as pessoas certas com o sentimento certo, permitindo chegar a muitos finais felizes”.

De acordo com os dados fornecidos pela plataforma, a app diz já ter unido “mais de 15 mil casais, e a média de idade dos utilizadores tem vindo a aumentar, subindo de 41 anos para os 44 anos, só em 2023”.