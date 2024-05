Este restaurante oferece garrafa de vinho a quem não tocar no telemovel à refeição

Consegue imaginar uma refeição inteira sem tocar no telemóvel? O restaurante italiano Al Comdominio tem vindo a testar a possibilidade e em troca até oferece uma garrafa de vinho a quem conseguir cumprir o detox digital durante um almoço ou jantar inteiros.

O espaço fica em Verona, Itália, na Via Guglielmo Marconi, e pauta-se por apresentar pratos requintados e por querer promover um ambiente que proporcione a conversa e a degustação da comida.

A adesão, conta o proprietário do espaço, tem sido de “90%”. “A larga maioria dos clientes tem optado por deixar de lado o telemóvel em troca de vinho. É realmente bonito ver pessoas a aceitarem esta troca e a falarem umas com as outras em vez de estarem a consultar o telemóvel, ver imagens ou trocar mensagens”, refere Angelo Lella, dono do restaurante.

O processo é simples e passa por dar as clientes a possibilidade de colocarem de lado os seus aparelhos, que serão colocados numa caixa e dentro de um cacifo com chave, à entrada do espaço. Mostram depois a chave ao empregado, que lhes serve depois uma garrafa de vinho. Por fim, os clientes são convidados a deixarem um review da refeição na mesma caixa na qual antes, durante a refeição, esteve o telemóvel.