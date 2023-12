Estes produtos vão ajudar a lidar com acne causado pelas festividades

Com a chegada do Natal e da festa de Ano Novo, aumentam os casos de acne. As doçarias são as grandes culpadas deste acontecimento, uma vez que criam reação alérgica em algumas pessoas.

Para ajudar a prevenir e tratar as borbulhas indesejadas, a Delas.pt reuniu uma seleção de produtos que vão fazer toda a diferença. Desde gel purificantes a cremes de rosto, confira as sugestões abaixo.

ISDN Acniben Limpador Purificante, na Primor, antes 12,50€ depois 10,79€

ISDN Acniben Controlo de Brilho e Espinhas, na Primor, antes 20,28€ depois 17,19€

Cerave Blemish Control Cleanser, na SKIN, antes 12,25€ depois 10,42€

Cerave Blemish Control Gel Anti-imperfeições, na SKIN, antes 14,37€ depois 12,21€

Cerave Resurfacing Retinol Serum, na SKIN, antes 20,34€ depois 16,29€

Matiderm Acniover Serum Anti-imperfeições, na SKIN, antes 24,02€ depois 14,42€

Matiderm Gel Purificante Acniover, na Primor, antes 14,75€ depois 10,75€

Bye Bye Acne Pack, na Freshly Cosmetics, 81,95€

Caudalie Vinopure Stop Borbulhas, na A Minha Farmácia, 10,55€