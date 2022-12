Estes são as mentiras mais comuns dos utilizadores de ‘apps’ de encontros

Avisamos desde já: não seja alvo de “catfish” na Internet. Um estudo que auscultou dois mil utilizadores de plataformas online concluiu que quase metade dos inquiridos mente nas aplicações.

Mas, afinal, quais são os detalhes mais alterados? A reposta incide sobre o cabelo e a altura. Sim, leu bem.

Quase metade (47%)das pessoas solteiras inquiridas pela One Poll admitiram esconder a verdade, com maior tendência a acontecer com o sexo masculino (51%) do que com o feminino (44%).

As aplicações mais utilizadas pelos solteiros deste estudo são o Tinder e o Match.com, sendo que o primeiro é utilizado mais frequentemente para encontros casuais.

Cada utilizador gasta cerca de 16 horas por semana a ver perfis para escolher um encontro. Ao todo, em média, cada pessoa escolhe cinco potenciais companheiros. E as apostas são altas, 47% dos entrevistados acredita que vai encontrar o amor e apaixonar-se na vida real.