Estes são os sinais verdes para um início de namoro saudável

Apesar de estar definido um conjunto de bandeiras vermelhas ou red flags que preanunciam o mau estado de um relacionamento, estão também bem claras as bandeiras verdes. Jocelyn Johnson, Shannon Smith e Susan Trombetti são três especialistas na matéria e deixam-na a par dos onze detalhes positivos – daí o verde – do namoro e a que deve estar atenta nos primeiros encontros.

Um dos primeiros sinais é a pessoa falar sobre o último relacionamento que teve. Jocelyn Johnson, criadora do The Relationship Check-In Method e coach de relacionamentos, designa essa bandeira verde como forma de “restabelecer um único eu” antes de entrar em algo novo.

O ritmo do namoro ser colaborativo é outro sinal saudável. Definir um ritmo que funcione para os dois é crucial. A pessoa com quem está marca pontos ao deixá-la saber das suas intenções e, ao mesmo tempo, dar-lhe o espaço de que precisa. Se, inclusivamente, estiver disposta a trabalhar dentro do seu tempo é um bónus e representa um sinal precoce de maturidade emocional, de acordo com a mesma especialista.

Seguir práticas de autocuidado é mais uma bandeira verde. “Se o seu par tem atividades que considera sagradas, mesmo se você estiver por perto, isso comunica limites saudáveis ​​e um senso de identidade saudável”, considera a também fundadora do Happy Partners Project, Jocelyn Johnson.

Respeitar a sua rotina e quem está ao seu redor é igualmente um critério a ter em conta. Se o seu par lhe mandar uma mensagem a dizer algo como, por exemplo, “sei que tens ginásio amanhã depois do trabalho, gostarias de jantar depois?”, quer dizer que não só está atento à sua agenda, como é seguro de si mesmo, segundo Johnson.

Outro sinal de que não deve abrir mão é a rapidez com que responde. Se comunicar consigo num curto período de tempo – mesmo com os afazeres do trabalho e com os compromissos familiares, que retiram muito tempo do dia – mostra que a prioriza. Mensagens detalhadas e acompanhadas de perguntas juntam-se à rapidez como sinal positivo, de acordo com Smith.

Apoiá-la e ficar feliz por si é constitui mais um dos elementos de suporte a um relacionamento saudável. A pessoa que namorar consigo deve aprender mais sobre si e celebrar as suas conquistas, indica a mesma especialista em namoro. Mesmo que não saiba nada sobre uma atividade que pratica como, por exemplo, pintura, não deixa de perguntar quais são as cores que mais usa ou de incentivá-la a abrir uma loja, por exemplo.

Por mais estranhe, é bom sinal se o seu par não lutar pela perfeição absoluta. O nervosismo no primeiro encontro é desconfortável para ambas as partes, sobretudo se a pessoa deu uma cotovelada num copo da mesa e teve um ataque de riso nervoso. Mas, segundo, a especialista Susan Trombetti não tem que se preocupar, pois mostra que a pessoa se preocupa com o resultado do encontro. Além disso, é mais tranquilizador ver que um novo parceiro não é experiente.

Ser pontual é uma característica positiva. Chegar a tempo para a caminhada ao pôr-do-sol, por exemplo, é o primeiro sinal de dedicação. “Quando pergunto aos meus clientes sobre os seus antigos amores que não se comprometeram, é provável que eles se tenham atrasado em muitos encontros”, diz a também CEO da Exclusive Matchmaking Susan Trombetti. Não quer isto dizer que o seu encontro vai fracassar por um eventual atraso do seu cônjuge, mas alguém que prioriza o seu tempo faz toda a diferença.

Um último sinal favorável é a pessoa reunir todas as suas bandeiras verdes. Para identificar os sinais que considera saudáveis num relacionamento, escreva uma lista de todas as características que valoriza num parceiro. Se é introvertida, encontrar alguém que aprecie passar tempo sozinho é um exemplo. Se não quiser escrever, pode optar por identificar as suas bandeiras verdes através do que considera red flags, diz a especialista de relacionamentos, Johnson. Se pessoas que não gostam de animais disparam todos os seus sinais de alerta, dar-se com alguém com um gosto oposto é outro exemplo.