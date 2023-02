“Estou a viver a fase mais bonita da minha vida”, diz Carolina Carvalho

Recém-mamã, Carolina Carvalho usou a sua rede social Instagram para agradecer todas as mensagens que tem recebido após o nascimento do rapaz, fruto da relação com David Carreira.

“Estou a viver a fase mais feliz da minha vida. 2023 me aguarda”, escreveu a atriz na legenda de uma imagem onde surge de sorriso aberto. Ainda nos Stories, Carolina Carvalho exibe uma foto em que se mostra de riso rasgado. “Normalmente o meu riso já ocupa metade da cara, mas agora fico mesmo sem olhos”.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Carolina Carvalho (@carol_carvalhosantos)

Sobre as mensagens que tem recebido, a atriz promete respostas a todos e vinca que “agora é hora de aproveitar o melhor do mundo”.

Recorde-se que também Mickael Carreira e Laura Figueiredo vivem momentos de felicidade. Numa publicação do Instagram, o cantor surgiu ao lado da companheira, Laura Figueiredo, e da filha de ambos, Beatriz, de cinco anos, revelando que há um segundo filho a caminho.