Estrela da Eurovisão Barbara Pravi revela que viveu violência conjugal

Em Portugal, Barbara Pravi é sobretudo conhecida pelo tema Voilá, que ficou em segundo lugar quando os italianos Maneskin venceram a Eurovisão, em 2021, mas ela é também escritora, compositora e atriz e uma ativista contra a violência conjugal e contra as mulheres.

A artista testemunhou recentemente pelos direitos das mulheres e revelou história pessoal. “Tinha 17 anos, foi meu primeiro caso de amor. O rapaz com quem namorava batia-me o tempo todo. Lembro-me da primeira vez que o fez, voltamos de uma festa e ele começou a insultar-me porque eu tinha dançado com outro rapaz…”, recordou a cantora de 30 anos. E prossegue: “Quando estávamos a ir para casa, ele deitou-me ao chão, subiu para o meu corpo e começou a bater-me”, revelou mais tarde. “Lembro-me que quando saí, levantei-me e ele disse-me: ‘Nunca mais te quero ver”, acrescentou a cantora francesa de ascendência sérvia num testemunho muito aplaudido pela coragem.

Após esse ataque, Bárbara Pravi conta que se sentiu tomada pelo remorso e pelo sentimento de culpa. “Lembro-me de me encostar na parede e pensar: ‘Mas eu sou uma merda… Como vou viver se ele se foi embora?’”, explicou ela.

Tal como o episódio de violência imprime comportamentos recorrentes transversais nas vítimas, também tal acontece com o agressor. O namorado, contou Pravi, voltou no dia seguinte com um ramo de “tulipas amarelas para se desculpar”. “Eu estava convencida de que isso era amor”, contou agora, revelando que escapou a este relacionamento de anos – e que teve momentos em que pensou que iria morrer às mãos do namorado – porque um amigo a fez tomar consciência do que estava a viver.

Ouça o testemunho de Pravi no original abaixo: