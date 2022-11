Ex-ator que assassinou Daniella Perez morreu

O ator, recorde-se, assassinou a filha da argumentista Gloria Perez, a atriz Daniella Perez, em 1992, e com recurso a uma arma branca e múltiplos golpes no corpo. Ambos contracenavam na novela Corpo e Alma, da Globo quando, a 28 de dezembro, terá assassinado a jovem intérprete e com a cumplicidade da mulher do ator, Paula Thomaz.

Na origem do crime que acabou em condenação do casal em 19 e 18 anos prisão estaríamos ciúmes. Guilherme e Paula acabariam por ser libertados mais cedo e o antigo artista de novelas tornou-se membro da Igreja Batista da Lagoinha.

“Não era visto a pregar para multidões, mas atuava diariamente nas mais diversas obras com aqueles que a sociedade, muitas vezes, prefere chutar para canto. Guilherme testemunhou a possível transformação que há em Jesus. Teve o recomeço reservado para todos aqueles que nele creem”, lê-se na declaração feita pela congregação em que o ex-ator trabalhava e que confirmou a morte.

Em julho deste ano a HBO Max Brasil lançou “Pacto Brutal: o assassinato de Daniella Pérez”, uma série documental sobre o crime que chocou o Brasil.