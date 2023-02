Exercícios para tonificar o corpo sem sair da cama

Para muitas, as manhãs de fim de semana são momentos que permitem eternizar aquele momento em que é possível levantar mais tarde. E se o descanso prolongado sabe bem, também o exercício.

Se é das que tem sempre justificação para não trabalhar os músculos – seja pela preguiça ou pelo frio – saiba que pode sempre trabalhar o corpo e sem sair dos lençóis.

Veja a sequência proposta e acabe com as desculpas

Primeiro, faça a elevação das pernas à frente. Deitada de barriga para cima, com as mãos ao lado do corpo, junte as pernas e levante até estarem completamente esticadas. Faça duas séries de 15 repetições.

De seguida, lê-se no site do jornal El Mundo coloque-se de lado e faça elevação das pernas a 45.º graus. Deve fazer força no abdominal e elevar uma das pernas. Faça 15 repetições para cada perna, em duas séries.

A prancha de bruços também é uma boa opção na cama. Deite-se de barriga para baixo e apoie-se apenas nos braços, deixando o tronco direito a uns centímetros da cama.

A seguir, deitada de barriga para cima, faça o levantamento do quadril para trabalhar os glúteos. É necessário manter os braços junto ao corpo e elevar apenas o quadril mantendo os pés no chão.

Pode trabalhar o abdominal com um crunch executado com o corpo virado para cima, subindo a parte superior do corpo até fazer um ângulo de 45.º com o peito.

E, ainda, a extensão lombar, em que se vira de barriga para baixo e eleva a cabeça e os ombros o máximo possível para cima sem tirar a parte inferior do corpo da cama e as mãos.