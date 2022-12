Exposição sobre prazer sexual vai ser prolongada até 8 de março

Inicialmente prevista até 30 de dezembro, a mostra Amor Veneris – Viagem ao Prazer Sexual Feminino vê o calendário prolongado até 8 de março de 2023, dia Internacional da Mulher, culminando com programação especial para evocar o momento. “O interesse pela exposição demonstra a vontade da sociedade em discutir, sem tabus, o prazer sexual feminino. Amor Veneris – Viagem ao Prazer Sexual Feminino deu às pessoas a possibilidade de, através de obras de arte contemporânea, abordar esta temática de forma aberta e pedagógica”, considera, citada em comunicado enviado às redações, a psicóloga e sexóloga Marta Crawford, que idealizou a exposição e é uma das curadoras da mesma.

Inaugurada a 24 de julho, a exposição patente no Palácio Anjos, em Algés, Oeiras, põe em evidência a anatomia, mas também as representações do prazer feminino e deita por terra ideias feitas e preconcebidas sobre todo este universo.

Até 8 de março, haverá lugar a iniciativas especiais com particular incidência num estudo sobre o prazer sexual, realizado no âmbito de uma parceria entre o MUSEX – Museu Pedagógico do Sexo, o Mestrado em Sexologia da Universidade Lusófona, a Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica (SPSC) e a Associação Gerador, a lançar em janeiro. “Os resultados desta investigação, que irá dar uma nova perspetiva sobre como os portugueses vivem o seu prazer sexual, serão apresentados até março, bem como o catálogo da exposição”, acrescenta a mesma nota enviada às redações.

O comunicado lembra que mostra poderá continuar a ser visitada nos mesmos horários: às terças, quartas, quintas e domingos das 11h00 às 19h00 e às sextas, sábados e feriados das 11h00 às 20h00. Tanto a programação paralela do museu, como as consultas de sexologia, uma parceria entre o MUSEX e a Associação para o Planeamento da Família (APF), irão manter-se nos mesmos moldes. O bilhete para a exposição pode ser adquirido no Palácio Anjos ou na Ticketline.