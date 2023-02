Fã de espumante? Vem aí a primeira prova e ao estilo da ‘belle époque’

Mais de uma centena dos melhores vinhos espumantes nacionais vão ser dados a provar em Anadia, no último fim de semana de março, num evento inspirado no cosmopolita universo da Belle Époque.

“Vai ser algo que nunca aconteceu em Portugal, que é termos um encontro nacional de espumantes, estando reunidos no mesmo sítio aqueles que produzem os grandes espumantes nacionais”, destacou o vice-presidente da Câmara Municipal de Anadia, Jorge Sampaio, em declarações à agência Lusa.

O Millèsime – 1.º Encontro Nacional de Espumantes vai ter lugar nos dias 25 e 26 de março, no Curia Palace Hotel, construído nos inícios do século XX, na Curia, concelho de Anadia.

O autarca explicou que este é um evento que já estava pensado há alguns anos, mas que acabou por ser adiado até agora, por causa da pandemia causada pela covid-19. “Teremos presentes 36 produtores de espumantes de todo o país, com alguns a trazerem duas, três ou quatro referências. Diria que teremos mais de 100 espumantes para provar, de grandes produtores de norte a sul do país, e ainda dois de Espanha“, informou.

Inicialmente, a organização tinha previsto um evento apenas com 30 produtores, no entanto, face à grande procura verificada, decidiram dar espaço a mais seis. “Abrimos as inscrições para os produtores e, em duas semanas, esgotámos os espaços que tínhamos. Digamos que isto é um bom presságio para aquilo que pode vir a ser o Millèsime. Já temos uma lista de espera para o ano”, acrescentou.

Segundo Jorge Sampaio, faz todo o sentido que este evento tenha lugar em Anadia, em pleno coração da Bairrada, a região onde se produzem mais de metade dos vinhos espumantes nacionais.

“Na Bairrada produzimos entre 60 e 70% dos espumantes nacionais. Anadia, dentro da Bairrada, é o município que tem também à volta de 70% destes produtores”, justificou. Cada produtor terá um espaço próprio para mostra e degustação dos seus espumantes.

A entrada no evento faz-se através da compra de um copo, com valor de 10 euros por dia ou 15 euros para os dois dias de visita. Além do universo dos espumantes, o visitante vai poder usufruir da mostra e venda de iguarias, típicas da Região da Bairrada, que harmonizam com espumante: leitão da Bairrada, rojões da Bairrada, ostras, sushi e doces típicos bairradinos como os ovos moles, amores da Curia e morgadinhos.

O ‘Millèsime’ — 1.º Encontro Nacional de Espumantes é organizado pela Câmara Municipal de Anadia, em colaboração com a Comissão Vitivinícola da Bairrada, a Rota da Bairrada e a revista Grandes Escolhas.

Para o primeiro dia do evento está programada a iniciativa “À conversa com Pedro Guedes”, enólogo da Caves Transmontanas e autor do livro “Fizziologia — Elaboração dos Vinhos Espumantes segundo o Método Clássico”.

Terão ainda lugar as provas comentadas “Espumantes de Portugal e Espanha”, por Luís Lopes, diretor da Grande Escolhas; e “Harmonias – Espumantes e Leitão”, por Luís Antunes, jornalista e crítico de vinhos e gastronomia.

Para o segundo dia está prevista a mostra e degustação dos espumantes dos 36 produtores presentes, bem como duas provas comentadas: a primeira “Espumantes da Bairrada”, por Luís Lopes; e a segunda “Espumantes e Iguarias”, por Luís Antunes.

