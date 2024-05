Fã vende areia da praia onde Madonna atuou por 10 euros e para colecionadores

Um frasco de areia da praia de Copacabana – mas também existe a versão em saco de plástico – está a ser vendido por 50 reais (quase 10 euros) por um fã da cantora Madonna, na Internet.

O item tem estado disponível no EBay e pretende fazer dinheiro com a passagem da Rainha da Pop pelo Rio de Janeiro e pelo concerto gratuito que encerrou a tournée e que reuniu mais de um milhão e 600 mil pessoas no público, segundo dados avançados pela autarquia.

“Esse é um item único da tournée Celebration da Madonna no Rio de Janeiro”, refere o anúncio revelado pelo jornal brasileiro O Estadão. “É um acréscimo perfeito para colecionadores”, acrescenta, mostrando o frasco com uma imagem da areia de Copacabana, que terá sido recolhida ao lado do hotel onde a artista ficou hospedada.