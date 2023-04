Familiares tóxicos? Descubra como agir em três passos

Em todas as famílias existe aquela tia mais inconveniente, o primo chato, entre outros, sempre com questões incómodas e atitudes negativas. Mas como deve lidar com essas pessoas tóxicas é a questão que importa.

Nedra Tawwab, no seu livro Drama Free: A Guide to Managing Unhealthy Family Relationships, partilha algumas indicações sobre a melhor forma de lidar com esta realidade.

Em primeiro lugar, deve aceitar que não pode forçar a outra pessoa a mudar se ela não quiser. Deve ainda ter em mente que o que aquela pessoa faz foge do seu controlo, desta forma poderá diminuir a sua angústia.

Deverá ainda ter conversas diretas e honestas e abordar as suas necessidades e proteger o seu bem-estar. Estabelecer limites, por exemplo.

Aprender a aceitar o outro e do que é capaz também é algo que deve conseguir fazer, apesar de ser desafiante, especialmente quando se trata de pessoas próximas. Porém, tornará a sua vida e convivência com essa pessoa mais tranquila.

Contudo, aceitar quem o seu familiar realmente é não significa que este nunca mudará ou que deve tolerar comportamentos abusivos ou prejudiciais para si. Isso nunca!