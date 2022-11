Famílias monoparentais com mães são seis vezes mais do que com pais

Já representam quase 1/5 dos agregados em Portugal. Existem, segundo os dados definitivos dos Censos 202, 579 mil 971 lares compostos por um adulto e filhos, representando 18,5% do total nacional.

Destes, as mulheres são, bem de longe, as que mais têm filhos a cargo. Segundo os dados apresentados na quarta-feira, 23 de novembro, sendo quase seis vezes mais do que os homens em iguais circunstâncias. Olhando em concreto para os números. “Os núcleos monoparentais constituídos por mãe com filhos predominam, 496 mil 342 lares (85,6%) face ao número de núcleos de pai com filho, 83 mil 629 (14,4%)”, lê-se no comunicado que acompanha o relatório. Um valor que revela um aumento de 3,6 pontos percentuais do que em 2011.

Também os núcleos familiares reconstituídos (núcleos em que existe pelo menos um filho não comum ao casal) aumentou de 2011 para 2021 em 2,3 pontos percentuais. “Em 2021, os núcleos familiares reconstituídos era de 124 mil 717”, representando quase um décimo do total dos núcleos familiares de casais com filhos.

Mas se se verifica que o divórcio não mata o amor, a reconstrução de uma vida não chega à mesma velocidade para mulheres e homens. Elas continuam mais divorciadas do que eles, embora a diferença entre 2011 e 2021 tenha diminuído entre géneros. Em 2021, os censos reportam a existência de 8,9% das mulheres divorciadas (484.361) face a 7,0% (345 866) dos homens, o que compara com 8,0% e 5,6% em 2011, respetivamente.