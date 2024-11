Farta de áudios no WhatsApp? Agora plataforma vai transcrevê-los

A plataforma WhatsApp vai ter a funcionalidade de transcrição de mensagens de áudio na janela de conversação. Estão, por isso, à beira dos fins os dias em que revira os olhos cada vez que recebe uma mensagem de voz ou acelera a velocidade do ficheiro para acabar com o suplício mais depressa.

A inclusão desta ferramenta foi anunciada pela Meta, detentora da aplicação, do Facebook e do Instagram, mas ainda não está integralmente disponível. Prometido está que a alteração vai chegar em cinco idiomas e o português é um deles, a par do inglês, espanhol, russo e hindi. De acordo com o que foi avançado, e que pode ler ao detalhe aqui, a transcrição vai ser apresentada imediatamente abaixo do áudio recebido.

Para ter acesso à ferramenta, terá de a ativar antes. Deve ir às definições do dispositivo, selecionar a pasta conversas e, quando estiver disponível, premir a opção “Transições de mensagem de voz”. Uma vez ativada, bastará selecionar o áudio que quer transcrever, selecionar a opção e aguardar alguns minutos até que a tarefa seja concluída e o ficheiro apresentado.