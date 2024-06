Fatos de banho e biquinis originais que brilham e hipnotizam

Já cheira a verão e o sol morno já clama por fatos de banho e biquinis. E tendo em conta que a tendência de usar peças de praia em eventos informais ainda se mantém esta temporada – conjugados com saias, calças e gangas – , é tempo de usar e abusar de peças que apostam tudo em cortes radicais.

Os cut out estão cada vez mais engenhosos e angulosos e os cruzamentos das alças mais originais. Veja mais de três dezenas de opções que chegam com brilhos, com reflexos, transparências e padrões coloridos e mesmo florais. Inspire-se:

Sheer detail triangle swimsuit, Oysho, 45.99€

Show de bola, C3 Latitid, 119€

Tapioca, Cantê, 104.90€

Top de Biquíni Faixa Almofadado Amovível Cali Sunset, Tezenis, 16.99€

Cueca de Biquíni Atilhos Cali Sunset, Tezenis, 12.99€

Cuequinha de biquíni ajustável, Women’ Secret, 10.95€

Top biquíni foam, Women’ Secret, 25.95€

Asymmetric crochet trikini, Oysho, 39.99€

Bikini Tanga Coraçăo Bobo FRANZIDA Woodland, Ericeira Surf Skate, 45.45€

Cueca de Biquíni Light Reflections, Calzedonia, 20€

Parte de Cima de Biquíni Caicai Ligeiramente Almofadada Light Reflections, Calzedonia, 50€

Camomile V4, Cantê, 109.90€

Cujubi, Oioba, 70€

Biquíni Flores Denim, Parfois, Exclusivo online, 27.99€

Fato de Banho Adelgaçante com Copas Ligeiramente Almofadadas Corset Look, Calzedonia, 69€

Fato de banho com laço no decote, Pepe Jeans, 69.95€

Fato de Banho Cruzado com Fivela, Enfasis, no El Corte Inglés. 65.99€

Fato de banho cut out, Pepe Jeans, 74.95€

Fato de Banho Decotado Sparkle Grey, Tezenis, 25.99€

Fato de banho decote V rosa, Women’Secret, 35.99€

Fato de Banho Elegante de Copa Grande com Aros, Lise Charmel, El Corte Inglés, 206€

Fato De Banho Estampado, Parfois, 25.99€

Fato De Banho Estampado, Parfois, 25.99€

Fato de banho faixas cruzadas tropical, Women’Secret, 21.99€

Fato de Banho Light Reflections, Calzedonia, 59€

Fato de Banho Precious Beauty, Calzedonia, 119€

Fato de Banho Pukas KNOT Leopard, Ericeira Surf Skate, 92€

Globo, C3, Latitid, 105€

Macurul, Oiôba, 59€

Majorelle, V1, Cantê, 119.90€

Fato de banho bolero, Monbali, 109€

Oba Oba, C2, Latitid, 105€

Geometric pattern bikini top, Oysho, 22.99€

Geometric pattern hot pants bikini briefs, Oysho, 19.99€