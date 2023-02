Feng Shui. Acabar com a franja e mais seis regras para atrair energia positiva

Alimentada pelo estudo das energias positivas e negativas e as suas origens, a arte milenar do Feng Shui há muito que procura analisar e implementar regras que tornem os espaços em que vivemos mais propícios ao bem-estar.

Mas se esta arte pesquisa e calcula tudo onde nos movemos, ela entra também no nosso corpo e em tudo o que mexemos. Por isso, não é estranho que as rotinas de beleza estejam também sujeitas a este nível de detalhe, e integram, aliás, uma lista de regras relativamente definidas que trazem até nós as energias positivas. Conheça-as abaixo:

Primeiro, comece por fazer uma limpeza de pele diária completa para evitar ficar com imperfeições no rosto, que é o mandamento principal do Feng Shui. Desmaquilhar-se é um dos procedimentos mais importantes desta rotina para esta filosofia.

Caso não saiba, as bochechas em tons rosados constituem um indicador de boa sorte, pelo que deve mantê-las sempre “radiantes, luminosas e com aspeto saudável”, de acordo com o Feng Shui.

Outro truque passa por não exagerar no eyeliner e no rímel preto e evitar usar essa cor, já que é associada a “má sorte”. Opte por uma maquilhagem leve e simples e aposte em eyeliners com outras tonalidades.

Também deve evitar usar franja. Adote um look que lhe deixe a frente do rosto visível, uma vez que é uma zona considerada “íman” por Feng Shui para atrair positividade. Em caso de já ter franja, use penteados polidos.

As sobrancelhas também são ponto essencial para esta filosofia. De acordo com os princípios adotados por Feng Shui, deve evitar depilar, tatuar, raspar ou mudar as sobrancelhas seja de que forma for.

No caso de precisarem de uma limpeza profunda, deixe-as grossas na parte interna, afinadas na ponta externa e com um leve “desvio” para não ficarem retas, recomendam os especialistas.

Aquando da maquilhagem, deve mesmo cumprir dois passos para não contrariar a energia positiva. Os produtos devem começar por ser aplicados no sentido dos ponteiros do relógio. E, sem deixar de observar aquela regra, deve maquilhar-se sempre de forma simétrica.