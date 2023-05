Fernanda Serrano, Cifrão e Carla Maciel juntam-se aos ‘Morangos’

Fernanda Serrano, Vítor Fonseca – conhecido por Cifrão que se prepara para ser pai – e Carla Maciel vão juntar-se ao elenco da nova edição de Morangos com Açúcar.

Os atores vão ainda estar ao lado de Graciano Dias e Sérgio Praia neste reboot que conta com nomes como Rita Pereira, Pedro Teixeira ou Margarida Corceiro, refere a nota enviada aos meios de comunicação social.

A produção, em parceria com a TVI e Prime Video, já está em marcha há vários meses e em abril arrancaram as gravações. O formato de ficção de Queluz de Baixo vai estrear-se no último trimestre de 2023. Recorde-se que Morangos com Açúcar foi uma série original da TVI que esteve no ar em múltiplas temporadas e ao longo de nove anos.