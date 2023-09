Fernanda Serrano: “Estou a chegar bem aos 50 anos, com frescura e energia”

Fernanda Serrano está a dois meses de completar 50 anos, mas a festa do dia 15 de novembro já está a ser organizada.

“A festa já está a ser preparada”, conta à Delas, à margem do evento da TVI Palácio das Estrelas, para confessar que convocou a família. “Estão todos implicados nesse processo e vão todos ter de contribuir para a festa da mãe, porque eles fazem parte da minha vida”, diz, a propósito dos quatro filhos, Santiago, Laura e Maria Luísa e Caetana. “Espero que o dia seja memorável e uma surpresa, até para mim”, remata sobre o tema.

Quanto à forma como se sente, a artista diz-se “feliz”. “Acho que estou a chegar bem aos 50 anos, se chegar com esta frescura e esta energia aos 60, 70, 80… e até aos 97, é o que eu quero, serei uma pessoa muitíssimo feliz”, refere, enquanto explica porque se sente realizada. “Acho que temos de nos sentir felizes no nosso percurso e o meu, familiar, pessoal e profissional, tem sido muito rico, não me posso queixar, seria tremendamente injusto da minha parte se me queixasse, tenho tido muita sorte: faço o que amo, tenho a família que escolhi e sorte com os miúdos, que é importante para ter estabilidade e harmonia na nossa vida”.

Quanto aos filhos, Fernanda Serrano já realizou as viagens programadas com os mais velhos. “Já fiz uma viagem com a Laura, outra com o Santiago, falta a Maria Luísa. Estou a deixar passar esta fase, em que ela tem um telemóvel como extensão do braço, para a adolescente começar a libertar-se para a mãe outra vez”, brinca.

Fernanda Serrano separou-se, há poucas semanas, do “personal trainer” Ricardo Pereira, mas garante que “está tudo bem”. Sobre as eventuais relações daqui para a frente, deixa uma garantia: “Nós temos de estar sempre presentes com o amor na nossa vida, bolas! Não quero nunca dizer ‘não’, o amor tem sempre fazer parte da nossa vida e dos nossos dias”, remata a atriz.