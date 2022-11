Fernanda Serrano revela ‘segredo’ de boa forma física. Mães sabem bem…

A atriz, de 48 anos, explicou que o treino e que a deixa numa incrível imagem é, da mais, na menos, do que “os quatro filhos”: Santiago, de 17 anos, Laura, com 14, Maria Luísa, 13, e Caetana, com sete.

“Não há tempo para parar, não há tempo para não se fazer nada. Não consigo não fazer nada…“, afirmou Fernanda Serrano, rosto de novelas da TVI ao site Selfie. E detalha: “Quatro filhos, a logística de uma família, uma casa para tratar, uma carreira… Tudo isto não me permite ter momentos de muito descanso, digamos assim.”

Ainda assim, há tempo para alguns treinos e que Fernanda Serrano por vezes publica na sua conta de Instagram. Recorde-se que a atriz foi casada, tendo-se depois divorciado do ex-apresentador e empresário Pedro Miguel Ramos. Atualmente, namora com o personal trainer Ricardo Pereira, também ele elemento essencial no bem estar da atriz – atualmente na novela Quero é Viver, da TVI. “Tudo ajuda. O bom equilíbrio é fundamental para tudo”, afirma.