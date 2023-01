FIFA nomeia primeira mulher saudita como árbitra internacional

Anoud Al Asmari, de 34 anos, foi nomeada árbitra internacional pela FIFA e tornou-se na primeira mulher com o título na Arábia Saudita. Uma nomeação que aconteceu na quinta-feira, 5 de janeiro, menos de um ano depois do primeiro jogo disputado pela seleção feminina do país.

“Estou feliz por ser a primeira mulher árbitra a receber o reconhecimento internacional na história do desporto saudita”, afirmou Al Asmari à agência noticiosa francesa AFP.

Perguntada sobre a possibilidade de vir a arbitrar um jogo entre equipas masculinas, Anoud Al Asmari afirmou que não pensa nessa possibilidade enquanto a Federação Saudita de Futebol não der aval.

O reino saudita está em plena campanha pela promoção de futebol e a contratação milionária do internacional português Cristiano Ronaldo pelo Al-Nassr, um dos maiores clubes do país, é também prova disso.

A Arábia Saudita tem um campeonato feminino de futebol desde novembro de 2021 e a seleção, treinada pela alemã Monica Stapp, venceu as Seicheles por 2-0 no primeiro jogo, disputado em fevereiro do ano passado.