Aos cinco anos, filha de CR7 com acessório de luxo de quase 400 euros

Georgina Rodriguez tem estado no Catar com a família e a apoiar o companheiro, o internacional português Cristiano Ronaldo e que está a jogar pela seleção portuguesa.

Uma presença no país que está a acolher o Mundial de Futebol de 2022 e que está a ser visitado por Gio: das zonas mais tradicionais a museus, passando pelo deserto, a empresária e influencer tem estado a mostrar o outro lado do território que está de olhos postos no futebol.

Numa das imagens que partilhou no Instagram, Georgina mostrou-se com Eva, uma das gémeas de CR7, e que surpreendeu ao usar um acessório estimado em 395 euros.

Trata-se de um lenço em seda da casa Louis Vuitton, com o padrão que é a imagem da marca, e colocado sobre os ombros de Eva, de cinco anos. Uma imagem publicada nas redes sociais e aquando da visita à exposição retrospetiva da Valentino.